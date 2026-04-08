ABEMA（アベマ）は8日、なでしこジャパン（日本女子代表）のアメリカ遠征・国際親善試合3連戦の生中継における解説者を発表した。先月まで開催されていたAFC女子アジアカップオーストラリア2026で2大会ぶり3度目の優勝を果たし、来年開催されるFIFA女子ワールドカップの出場権も獲得したなでしこジャパン。ニルス・ニールセン前監督の契約満了に伴う退任が発表された中、今月には狩野倫久監督代行指揮のもとでアメリカに遠征し