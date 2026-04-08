レバノンでのイスラエルの空爆後、瓦礫から回収した遺体を救急車に運び入れる救急隊員/Kawnat Haju/AFP/Getty Images（CNN）イスラエル国防軍（IDF）は8日、イラン国内での戦闘を停止すると発表した。一方で、レバノン国内の親イラン組織ヒズボラに対する地上作戦は継続すると明らかにした。イスラエル軍はまた、8日未明にかけてイラン国内で大規模な攻撃を実施したとも発表。停戦前に「イランのミサイル発射能力を大幅に低下させ