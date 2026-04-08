富山県高岡市で昨年12月、大破した車のそばで倒れた女性が見つかりその後死亡した事故があり、富山県警は8日、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）と道交法違反（救護義務違反など）の疑いで、運転していた知人の会社員坂田百二郎容疑者（33）＝同県小矢部市＝を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。逮捕容疑は昨年12月18日午前0時25分ごろ、制御するのが困難なスピードで軽乗用車を運転して信号に衝突させ、同乗して