将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負は4月8日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で第1局1日目の対局が行われ、糸谷八段が39手目を封じて指し掛けとした。【映像】藤井名人VS糸谷八段 第1局1日目4連覇を目指す藤井名人に、名人戦初登場で日本将棋連盟常務理事の糸谷八段が挑む大注目のシリーズ。振り駒で糸谷八段の先手番に決まると、力戦派の