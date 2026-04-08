日本サッカー協会（JFA）は8日、アメリカ遠征に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）において、MF清家貴子（ブライトン／イングランド）がケガのため不参加となったことを発表した。先月まで開催されていたAFC女子アジアカップオーストラリア2026で2大会ぶり3度目の優勝を果たし、来年開催されるFIFA女子ワールドカップの出場権も獲得したなでしこジャパン。ニルス・ニールセン前監督の契約満了に伴う退任が発表された中、今