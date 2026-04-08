ボーイズグループALPHA DRIVE ONE（ALD1）のキム・ゴヌが、活動を休止する。4月8日、所属事務所WAKEONEは公式SNS等を通じて、キム・ゴヌの活動休止を発表し、立場を表明した。【画像】「王と呼ばれた」キム・ゴヌ、他の練習生に暴言＆人格攻撃？WAKEONEは「当社は所属アーティストが安定した環境で活動に専念できるよう支援し、アーティストとして求められる基本的な姿勢と基準を備えるよう管理しなければなりません。それを十分に