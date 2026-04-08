ガールズグループVIVIZが、所属事務所BPMエンターテインメントとの決別を宣言した。4月8日、VIVIZ側の法的代理人である法務法人シンウォンのウ・ホンギュン弁護士は声明文を発表し、「VIVIZは所属事務所BPMエンターテインメントの専属契約上の精算金支払い義務違反、マネジメント支援義務違反およびそれに伴う信頼関係の毀損を理由に専属契約の解除を通知し、3月4日付で適法に解除され、その効力を失った」と明らかにした。【話題