老朽化が進む高知市のぢばさんセンターのあり方を考える検討会が開かれ、大ホールの機能を新県民体育館へ集約するのが望ましいと結論づけました。4月8日、高知市でぢばさんセンター大ホールのあり方を考える5回目の検討会が開かれました。ぢばさんセンターの大ホールは、完成から40年が経ち、老朽化で稼働率が下がり、ここ数年は、赤字が続いています。検討会では、2025年から施設を修繕して