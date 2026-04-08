（新静岡セノバ前から中継永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（永井 大勝 アナウンサー）「しずおか献立予報」です。このコーナーは、スーパーで聞いたお買い得な野菜を、お値段とともに、そして、その野菜を使ったレシピもご紹介していきます…。ご紹介いただくのはこの方、「田子重 西中原店」の増田店長です。きょうおすすめする食材なんですけれども、スーパー