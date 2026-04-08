7人組ヒップホップグループ・H//PE Princessが、デビュー1stミニアルバム『17.7』を5月27日にリリースすることが発表された。【写真】「やる気がなくなった」何があったのか…キム・ドイH//PE Princessは、CJ EMMが手がけた韓国Mnetの日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』から誕生したグローバルヒップホップグループ。メンバーはココ、YSY（ユン・ソヨン）、ユジュ、ドイ、リノ、ニコ、スジンの