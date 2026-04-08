8日午後2時すぎ、群馬県前橋市の住宅の敷地内で1歳の男の子が父親の乗った車にはねられる事故がありました。男の子は、病院で死亡が確認されました。警察などによりますと、8日午後2時すぎ、群馬県前橋市で「車と1歳の子どもの事故」と110番通報がありました。事故があったのは住宅の敷地内で、この家に住む1歳の男の子・仲村奏天ちゃんが、45歳の父親が運転する車にはねられたということです。奏天ちゃんは病院に搬送されましたが