【カイロ＝溝田拓士】米国とイランが２週間の停戦で合意したことを受けて、イラクの親イラン民兵組織の連合体「イラクのイスラム抵抗運動」は８日、同期間の「イラクと周辺地域での軍事作戦の停止」を宣言した。民兵組織は２月末以降、大使館など米関連施設への攻撃を続けていた。民兵組織は停戦を機に、３月にイラクの首都バグダッドで拘束した米国人女性記者シェリー・キトルソンさんを解放した。米国のルビオ国務長官は声明