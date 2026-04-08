17年前、埼玉県熊谷市で10歳の男の子がひき逃げされ死亡しました。事件は未解決で、あと3年余りで時効が成立します。遺族はラジオで情報の提供を呼びかけました。【映像】諦めずに情報提供を呼びかける母親の姿小関孝徳さんの母親「私にとってかけがえのない最愛の息子だった。生きていたら今年の4月で27歳になっていた。あの日何があったのか。真実を知りたい想いは変わらない」2009年9月、熊谷市で帰宅途中だった小学4年の小