8日午後2時すぎ、新潟市西区内野町で普通トラックがブロック塀に衝突する事故がありました。近くにいた人が消防に通報して、運転していたと見られる新潟市西区の男性(53)が新潟市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。警察によりますと、男性には目立ったケガをしている様子がなく、ブロック塀にも大きな傷はないということです。警察で事故の原因を調べています。