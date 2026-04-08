長島温泉は、木曽川・長良川・揖斐川の河口デルタ地帯に位置する三重県桑名市の温泉地です。1963年の天然ガス試掘中に湧出した歴史を持ち、その湯量は1日1万トンと三重県内最大級のスケールを誇ります。泉質は「アルカリ性単純温泉」で、肌にやさしい柔らかなお湯は「美肌の湯」としても知られています。効能は神経痛、筋肉痛、関節痛、冷え性など多岐にわたり、観光やレジャーで遊び疲れた体の疲労回復にも最適です。特に日帰り温