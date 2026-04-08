終わったばかりの清明節（4月4日〜6日）の連休中、中国では春の行楽需要が一気に高まりました。今年は一部地域では、清明節の休みと春休みが重なり、5〜6日間の長めの連休となったことで、観光市場の盛り上がりをけん引しました。文化・観光部データセンターの試算によると、清明節連休の3日間、全国の国内旅行者は前年の同時期より6．8％増の延べ1億3500万人でした。国内旅行の総消費額は同じく6．6％増の613億6700万元（約1兆350