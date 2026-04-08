イラストレーターのナガノ氏が描く人気作品『ちいかわ』。ちいかわ、ハチワレ、うさぎといったかわいらしいキャラクターが繰り広げる日常の様子に、多くの支持が集まっています。そんな『ちいかわ』の公式X（旧Twitter）が3月31日にエピソードを公開。タコのような姿になり、たくさんの小さなタコたちに囲まれるちいかわの様子を描いています。【マンガ】ちいかわがタコたちに仲間だと思われて……？「ポジティブに言うと…『たこ