価格を抑えた新型スクランブラーヒョースンモーター・ジャパンは、中国のモーターサイクルメーカー「QINGQI Motorcycle（クインキーモーターサイクル）」製の軽二輪レトロモデル、「BIGFOOT250 Scrambler（ビッグフット250スクランブラー）」の日本国内での販売を2026年5月より開始します。製造元であるQINGQIは、1956年に中国で創業した歴史あるメーカーです。長年にわたって民生用バイクの開発で中国の二輪産業をリードして