CANDY TUNEが、5月1日から8日に東京 浅草花やしきにて開催する特別企画イベント『CANDY TUNE 3rd Anniversary「浅草 飴やしき」』の追加情報を公開した。 （関連：CANDY TUNE、7人で流した涙の意味とはグループ史上最大キャパ 東京ガーデンシアター公演が生んだ特別な感情） 今回は第2弾情報として、前売り限定フォトブック付きチケットの先行カット、メンバー別コラボフード7種やノベルテ