Image: Amazon 先日、財布に入れて使っていたカードタイプの忘れ物防止タグが電池切れになりました。基本的に、カードタイプの忘れ物防止タグは、使い切りがほとんど。電池が切れたら、ごみ箱行きです。そこで、次に選んだのがこれ。 ロジテックダイレクト スマートタグ LGT-LWCSTCW01DB 3,480円 Amazonで見るPR 3,480円 楽天で見るPR