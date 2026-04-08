「彼の名前はどう発音すればいいんだい？」先日、テレビの討論番組でティエリ・アンリは、いかにも彼らしい言い回しでそう口にした。「今夜の彼を注意深く見ていたが、なんて試合をしたんだ！ 全員の分まで走っていたじゃないか」チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第１レグでレアル・マドリーがマンチェスター・シティを３−０で粉砕した夜、かつてのフランス代表エースストライカーは驚きを隠さなかった。この18歳の若