さて、県内では各地でサクラが見ごろを迎えています。悠久山公園のサクラの状況を富沢アナウンサーが中継でお届けいたします。 ■富沢菜々アナウンサー 可憐な白色のさくらがあたり一面に咲き誇っています。春の訪れを感じます。今日は、長岡市の『悠久山公園』で開催されている「悠久山桜まつり」の会場から中継でお伝えします。サクラの見ごろを迎えているということで現在ライトアップがされていて、公園内