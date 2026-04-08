アメリカ発の人気シューズブランドが県内に初出店です。長岡市に8日『スケッチャーズ』の県内1号店がオープンし、記念のセレモニーが開かれました。 長岡市にオープンした『スケッチャーズ アウトレット』。店内には、ランニングやウォーキング用など約650種類のシューズが並びます。なかでも注目は、手を使わずに履ける「スリップインズ」モデルです。 オープニ