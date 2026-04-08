長野県阿南町の山中で高齢女性の遺体が見つかった事件で、死体遺棄の疑いで逮捕された宮崎県延岡市の無職甲斐貴博容疑者（35）が「車で現場まで遺体を運んだ」と供述していることが8日、長野県警への取材で分かった。県警は同日、容疑者を送検した。県警によると、甲斐容疑者とその母親が行方不明だと親族から届け出があり、遺体は母親の可能性がある。容疑を認め、殺害をほのめかす供述もしているという。