今月２日に６１歳で死去した大相撲世話人の陸奥北海さん（本名・本間勝明、伊勢ケ浜）の葬儀・告別式が８日、東京・江東区で営まれた。伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）、宮城野親方（元横綱旭富士）ら約１００人が参列。出棺の際は手を合わせ、故人の冥福を祈った。部屋付きの桐山親方（元関脇宝富士）は「入門した時は毎日朝早く来られて、四股にうるさい方でした。僕も時々言われていましたが、関取になった時に『真面目に四