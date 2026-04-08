◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（８日・マツダスタジアム）巨人・田中将大投手（３７）が開幕２連勝を目指して先発。キレ味鋭いスライダー、１００キロ台のスローカーブも駆使して３回までパーフェクト投球で滑り出した。今季初登板した１日の中日戦（バンテリンドーム）で５回２／３を９４球で２失点。日米通算２０１勝目を挙げた。きょう勝てば野茂英雄（近鉄、ドジャースなど）を抜いて単独３位となる２０２勝目を手にす