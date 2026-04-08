男子ゴルフの２０２６年メジャー初戦、マスターズは４月９日から４日間、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ（７５６５ヤード、パー７２）で行われる。世界中の名手たちが集う年に一度の「ゴルフの祭典」開幕前に、現地火曜日恒例の「チャンピオンズ・ディナー」がコースのクラブハウス内で催された。昨年大会でプレーオフを制し、史上６人目のキャリアグランドスラムの快挙を達成したアイルランド出身のロリー・マキロイ