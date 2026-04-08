グレート小鹿（８３）が理事長を務める特定非営利活動法人「資源を増やす木を植えましょう」が、公益財団法人日本さくらの会が制定する令和８年度の「さくら功労者」に選出され、８日都内で行われた「第６１回さくら祭り中央大会」で表彰された。さくら功労者とはさくらの植栽、愛護、研究、その他さくらの振興事業に関して顕著な功績があった団体・個人に送られる賞。２０１５年の法人立ち上げ以来、日本全国で植林、植樹活動