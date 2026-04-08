◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（８日・甲子園）試合前まで打率４割６分２厘の阪神・木浪聖也内野手が、勝ち越しの左前適時打を放った。先制された直後の初回。不安定な松本健を攻め、１死一、三塁で佐藤が同点の左犠飛を放った。なおも２死一、二塁で木浪が打ち返した。「２―２から低めのボール球を見送れたことが大きかったです。『四球でも後ろにつなぐ』という意識を持てたことで、思い切って打つことができました