【モデルプレス＝2026/04/08】モデルプレスの独自企画「今月のカバーモデル」で2026年4月のカバーモデルを飾った乃木坂46の川崎桜（かわさき・さくら／22 ※「崎」は正式には「たつさき」）。4月8日発売の41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』でのMV撮影裏話や、キャプテン・梅澤美波の卒業への想い、憧れ・遠藤さくらとのエピソードなどを語ってもらった。【写真】乃木坂46、5期生美女がセンター抜擢◆川崎桜、