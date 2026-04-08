当社は2002年にドイツで創業したthink-cellの日本法人です。think-cellはパワーポイントのアドインツールでグラフを中心にプレゼンテーションをより良いものにするソフト。戦略コンサルファームをはじめ、全世界で3万5000社、130万ユーザーに利用されています。日本法人は22年に設立、3年で国内約1200社に利用され、ユーザー数は2倍以上になりました。 think-cellは、コミュ