桜の名所として知られる福岡市の舞鶴公園で8日午後、高さ15メートルのソメイヨシノが倒れました。ケガ人はいませんでした。 ■荒木記者「福岡市の舞鶴公園です。桜の木が根元のあたりから折れてしまっています。」警察によりますと、8日午後1時50分ごろ、福岡市中央区の舞鶴公園で「桜の木が根元から倒れた」と目撃した男性が警察に通報しました。公園の管理事務所によりますと、倒れたのは高さおよそ15メートル