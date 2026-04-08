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欧州株大幅高、中東紛争の一時停戦を受けて 東京時間18:12現在 英ＦＴＳＥ100 10571.62（+222.83+2.14%） 独ＤＡＸ24003.93（+1082.34+4.72%） 仏ＣＡＣ40 8214.11（+305.37+3.84%） スイスＳＭＩ 13146.95（+356.60+2.75%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:12現在 ダウ平均先物JUN 26月限47928.00（+1116.00+2.38%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限68