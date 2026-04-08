東京時間17:31現在 香港ハンセン指数 25893.02（+776.49+3.09%） 中国上海総合指数 3995.00（+104.83+2.69%） 台湾加権指数 34761.38（+1531.56+4.61%） 韓国総合株価指数 5872.34（+377.56+6.87%） 豪ＡＳＸ２００指数 8951.80（+223.03+2.56%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77445.88（+2829.30+3.79%） ８日のアジア株は全面高。米国とイランが停戦で合意したと報じられたことで、