ユーロ圏１０年債利回り格差仏６３、伊７７ｂｐ大幅縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%） ドイツ2.917 フランス3.549（+63） イタリア3.689（+77） スペイン3.361（+44） オランダ3.042（+13） ギリシャ3.649（+73） ポルトガル3.312（+40） ベルギー3.451（+53） オーストリア3.194（+28） アイルランド3.108