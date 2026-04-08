4月7日夜、高知県須崎市で空き家の壁を焼く火事がありました。この火事によるけが人などはありませんが、須崎市では2月中旬から同じような火事が4件相次いでいて、警察が不審火の疑いを視野に捜査を進めています。火事があったのは、須崎市大間本町の衣斐祥勝さん（62歳）が所有する住宅です。警察によりますと、7日夜10時前、近くに住む人が火事に気付いて消防に通報しました。火は、木造2階建て住宅の玄関わきに置いてあった家財