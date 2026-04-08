「阪神−ヤクルト」（８日、甲子園球場）阪神が初回の守備から拙守と好守の極端なプレーが生まれた。先頭の長岡が左翼にライナーを打つと、福島が判断に迷い、最後は止めようとダイブしながら素手の右手を出したが、打球は後ろにそらしてしまった。結局、三塁打となって無死三塁。続くサンタナは定位置より少し前の右飛を放つ。これを森下が助走をつけて、本塁にワンバウンドでストライク送球。三走は動けず、スタンドから