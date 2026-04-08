日本サッカー協会(JFA)は8日、AFC U20女子アジアカップタイ2026に参戦しているU-20日本女子代表において、MF新井萌禾(セレッソ大阪ヤンマーレディース)が怪我で離脱となったことを発表した。同選手に代わる追加招集はない。日本はグループCで開幕2連勝を収め、すでに決勝トーナメント進出が決定。8日に首位通過を懸け、同じく全勝のオーストラリアと対戦する。