日本サッカー協会(JFA)は8日、今月のアメリカ遠征に臨む日本女子代表(なでしこジャパン)において、MF清家貴子(ブライトンウィメン)が怪我で不参加となったことを発表した。同選手に代わる追加の選手招集はない。なでしこジャパンは現地時間11日、14日、17日にアメリカ女子代表と国際親善試合を行う予定。会場はいずれもアメリカとなる。