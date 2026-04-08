4月8日（現地時間7日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームでオクラホマシティ・サンダーを迎え撃ち、大敗を喫した。負傷者多発のチームで先発出場した八村を試合開始後すぐにベンチに下げた采配について、試合後にJJ・レディックヘッドコーチが明かしている。 昨シーズン王者を前に、ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブスに加えてレブロン・ジェӦ