日本サッカー協会(JFA)審判委員会が8日、都内でメディア向けのレフェリーブリーフィングを開催した。J1百年構想リーグ第2節の2試合で発生した長時間のVARチェックについて経緯を説明し、両試合を受けてJ1担当審判員に「正しさだけ(を追求)で時間をどれだけかけてもいいということではない。いかに短くして少しでも僕らがやっていることを受け入れてもらえるかやっていこう」と伝えたことも明かした。1つ目は清水エスパルス対京