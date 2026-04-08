あす4月9日（木）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「狭小住宅＆交通事故鑑定人！身近な幸せを守れ！春の大突破SP」。見どころをご紹介！■駐車場1.5台分の敷地…史上最難関レベルの土地で理想の家を建てろ！厳しい制限でも依頼者の理想を叶える「突破狭小住宅」。今回の案件は、三方を住宅に囲まれた狭小地。「突破狭小住宅」初参戦の田中卓志（アンガールズ）と共に依頼者と話し合うこがけん演じる