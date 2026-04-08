【その他の画像・動画等を元記事で観る】 スピラ・スピカがTVアニメ『黒猫と魔女の教室』のエンディングテーマ「ちゅーんあっぷ☆」を収録した11thシングル「ちゅーんあっぷ☆」を6月3日にリリースする。 ■スピカ・ヴァルゴと謎の黒猫との“秘密の師弟関係”を明るく前向きなメロディと歌詞で表現 4月12日よりCBC/TBS系「アガルアニメ」枠で放送されるTVアニメ『黒猫と魔女の教室』は、『マガジン