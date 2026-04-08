日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 27140( 22889) 9月限70(70) TOPIX先物 6月限 30121( 27592) 9月限35(35) 日経225ミニ 4月限 25241( 13741