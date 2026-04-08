日経平均株価 始値54386.65 高値56424.63 安値54380.02 大引け56308.42(前日比 +2878.86 、 +5.39％ ) 売買高27億6005万株 (東証プライム概算) 売買代金9兆6668億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は急騰、終値で2878円高は歴代3位の上げ幅に ２．イランと米国の停戦交渉期限を目前にして即時停