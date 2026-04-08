日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万7250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 14(14) SBI証券 15(11) BNPパリバ証券 4( 4) 楽天証券 3( 3)