日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万7250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 75(75) SBI証券 35(21) 松井証券18(18) BNPパリバ証券 14(14)