この記事をまとめると ■イタリアのデザイナーであるフランコ・スバッロはユニークなクルマを数多く手掛けた ■2002年にフランス東部の街からの依頼でインターネット接続用のクルマを開発した ■自動車製作学校「エスペラ・スバッロ」の学生たちと作り上げた 20年以上前に走るWi-Fiスポットがあった!? 自動車デザインの世界には時おり、常識にとらわれない「異端の天才」が出現する。そのひとりがイタリア生まれの鬼才、フランコ