アメリカのトランプ大統領が設定したイラン全土への攻撃開始の期限が迫るなか、両国が「即時停戦で合意した」と仲介するパキスタンが明らかにしました。これで本当に戦闘終結となるのでしょうか？パキスタンシャリフ首相（SNS）「即時停戦で合意した」イラン情勢をめぐり、パキスタンのシャリフ首相が8日、明らかにしたのは、アメリカとイランによる即時停戦の合意。停戦の期間は2週間で、戦闘終結のための最終合意に向け、10日