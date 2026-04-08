俳優の川粼麻世さんが4月7日、自身の公式ブログを更新。愛犬・愛猫たちと妻とともにお花見を楽しんだ様子を報告しました。【写真を見る】【 川粼麻世 】料理研究家の妻・花音さんの手作り弁当で愛犬・愛猫とお花見「最後の晩餐でも食べたい」と絶賛お花見に連れて行ったのは、バンビーノのピノ、チワワのテンテン、トイプードルのテディーの3匹。川粼さんは「昨日は気候も温かくお花見日和」と記し、花見用テ